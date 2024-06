A inusitada nova profissão de Marcello Antony, ex-galã da Globo

O ator Marcello Antony anunciou nesta segunda-feira, 3, que está trabalhando como consultor de imóveis de luxo em Portugal. Em um vídeo publicado no Instagram, o galã de novelas da Globo durante os anos 1990 e 2000 compartilhou com seus quase 470 000 seguidores a novidade. “Quero proporcionar a você a experiência excepcional que merece na busca do seu imóvel perfeito. A [corretora] The Agency, com sua experiência no setor imobiliário aliada a um profundo conhecimento do mercado de luxo, me permite oferecer uma visão única e estratégias personalizadas para atender às suas necessidades específicas”, explica Antony, atualmente com 59 anos.

Marcello Antony mora em Lisboa com sua família desde 2018. Por lá, trabalhou na novela Valor Da Vida e na série Morangos Com Açúcar. Na Globo, atuou em novelas como Passione, Senhora do Destino, Belíssima, Amor à Vida, Mulheres Apaixonadas e Paraíso Tropical. Seu último trabalho na emissora foi em Malhação: Viva a Diferença, em 2017.

Confira o vídeo:

