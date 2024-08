A guerra infame de Eliana e Buba que vai se arrastar até o fim de Renascer

O remake de Renascer chega ao fim no dia 6 de setembro, mas uma guerra infame que se arrastará até os últimos capítulos é a briga eterna de Eliana (Sophie Charlotte) com Buba (Gabriela Medeiros). Mesmo com uma proposta irrecusável de José Inocêncio (Marcos Palmeira) para que Eliana fique com todos os bens de Venâncio (Rodrigo Simas), além de uma boa quantia em dinheiro pelas terras que pertencem ao publicitário morto no meio da novela das 9 da Globo, a modelo não se dará por satisfeita, a fim de tirar a paz de Buba, por quem o marido a trocou no passado pouco tempo antes de morrer em uma emboscada de Egídio (Vladimir Brichta).

A guerra entre as personagens já perdeu o sentido há muito tempo. Buba até já se casou com José Augusto (Renan Monteiro), irmão de Venâncio e outro dos quatro filhos de Inocêncio, e Eliana é amante de Damião (Xamã) e vai se casar com Egídio por interesse em suas terras. Apesar disso, a personagem de Sophie Charlotte ainda busca vingança contra a psicóloga, que é uma mulher trans, por quem o ex-marido estava apaixonado.

Mesmo com Buba pedindo para Eliana aceitar o acordo de Inocêncio para seguir sua vida, a vilã deixará claro que ainda nutre muito ódio pela antiga rival e que não está nada disposta a esquecer como Buba “acabou” com sua vida quando se envolveu com Venâncio. O embate durará até os últimos capítulos, até Eliana decidir se aceita ou não a proposta do ex-sogro sobre a herança do filho ou se levará a briga para a justiça.

