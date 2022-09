A “filha” de Silvio Santos que contraria o voto dos Abravanel

Criada nos corredores do SBT, Maisa Silva não seguirá o voto da família de Silvio Santos. Enquanto Patricia e Silvia Abravanel, duas das filhas do apresentador, declararam apoio ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL (Partido Liberal), a ex-apresentadora do Bom Dia & Cia demonstrou seu apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores), nesta quinta-feira, 29. A atriz compartilhou no Twitter uma foto vestindo a cor vermelha. “Pra falar que o voto é secreto”, ironizou a artista, atualmente contratada da Netflix. O perfil de Lula respondeu: “Obrigado pela confiança, Maisa. Vamos juntos!”. A jovem de 20 anos ainda interagiu com a página, falando que também é de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, mesma cidade de origem do ex-presidente.

Após o debate entre presidenciáveis promovido por VEJA, SBT e outros veículos no dia 24 de setembro, Silvia Abravanel publicou uma foto ao lado de Bolsonaro, declarando seu voto no presidente. Já Patricia é casada com Fábio Faria, ministro das Comunicações do governo federal, e já apoiou o político em outras ocasiões.