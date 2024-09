A ex-paquita de Xuxa que foi excluída da pré-estreia de doc do Globoplay

A pré-estreia do documentário Pra Sempre Paquitas, do Globoplay, aconteceu nesta terça-feira, 10, no Rio de Janeiro, contando com presença de Xuxa Meneghel e as antigas assistentes de palco da apresentadora. Entretanto, uma das dançarinas ficou de fora: Andréa Sorvetão. De acordo com a mesa, ela não foi convidada para a celebração que aconteceu em um shopping na capital fluminense. Andréa é afastada de Xuxa e das outras ex-paquitas há alguns anos, após divergências sobre opiniões políticas.

Andréa também ficara de fora do Altas Horas exibido no último sábado, 7 de setembro, quando o programa de Serginho Groisman fez uma homenagem às paquitas, mencionando o documentário. A ex-dançarina deu depoimento para o documentário Pra Sempre Paquitas, mas ainda não se sabe se sua participação entrará na edição da série que estreia em 16 de setembro. A ex-dançarina e Xuxa são rompidas por divergências de ideologia política, já que André apoiou Jair Bolsonaro nas últimas eleições, e a apresentadora discorda dos pensamentos do político.

Do que fala Pra Sempre Paquitas

Idealizado por Ana Paula Guimarães e Tatiana Maranhão, duas ex-paquitas, a série documental relembra a trajetória das assistentes de palco de Xuxa Meneghel em programas dos anos 1980 e 1990. A produção narra a origem do nome “paquita” — derivado do nome de um fantoche chamado Paquito, que era presente em algum dos programas, revela drama nos bastidores entre as próprias dançarinas, além de trazer depoimentos inéditos de algumas das antigas assistentes, como Andreia Veiga. O doc também resgata a criação dos uniformes, idealizados por Xuxa e sua mãe, com referências à roupas que a própria apresentadora usava na época em que fazia baliza na escola.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial