A emoção de Patricia Abravanel no retorno ao ‘Programa Silvio Santos’

Doze dias depois da morte do pai, Patricia Abravanel retomou as gravações do Programa Silvio Santos nessa quinta-feira, 29, e se emocionou ao retornar ao SBT. “Eu não estava assim antes de entrar aqui”, diz ela emocionada em vídeos que circulam nas redes sociais, pedindo ajuda à plateia para gravar a atração que carrega o nome de Silvio. “Sejam todas muito bem-vindas. Vamos em frente, vamos fazer e acontecer. Não esperem muito de mim hoje, tá? Mas eu estou aqui. A gente está aqui”, disse ela.

Silvio Santos morreu no sábado, 17, aos 93 anos, vítima de broncopneumonia desenvolvida após contágio por H1n1. Filha “número quatro” do comunicador, Patrícia está à frente do Programa Silvio Santos desde que o pai se afastou da televisão, em setembro de 2022, e vai seguir comandando a atração normalmente, sem alterações.

No retorno às gravações, Patrícia também agradeceu as “colegas de trabalho”, como o apresentador costumava chamar as mulheres da sua plateia, e prestou suas condolências aos funcionários do SBT. “Meus sentimentos a todos vocês também que estão aqui há tantos anos, com tanto carinho, tanta lealdade”, disse ela, garantindo que vai continuar a “história linda” do programa.

Em um comunicado conjunto publicado recentemente nas redes sociais, as filhas de Silvio agradeceram o carinho, respeito e homenagens ao pai. “Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia do quanto”, diz a nota da família, garantindo em seguida, a continuidade da “essência” de Silvio no SBT. “Vamos nos esforçar e trabalhar para levar alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que sempre levou. Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros”.

