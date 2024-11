A dura revelação de Tatá Werneck sobre abuso sexual: “Tenho medo de falar”

Em um momento surpreendente do programa humorístico Lady Night, Tatá Werneck revelou ter sofrido um abuso sexual no passado, enquanto recebia como convidada Débora Falabella, atriz em cartaz com a peça Prima Facie, que fala justamente deste assunto. Na entrevista, a atriz, que dividiu cenas com Tatá na novela Terra e Paixão (2023), falava sobre o espetáculo que gira em torno de uma advogada criminalista que defende homens abusadores, descredibilizando vítimas durante julgamentos, até ela mesma se tornar vítima de estupro e passando pelo mesmo escrutínio.

“É uma peça que fala sobre violência sexual, a advogada pegava muitos casos assim, defendendo agressores sexuais. Até que ela se vê do outro lado, como testemunha e vítima. Você acompanha a vida daquela personagem passando por tudo aquilo. E entende como esse sistema jurídico é comandado por homens e é por isso que as mulheres se ferram tanto.”, explicou Débora. “A mulher é uma vítima, mas ela é julgada como se ela fosse culpada, porque as pessoas ficam descredibilizando ela, fazendo ela reviver a violência — que a gente chama de revitimização, então ela tem que contar a história da violência que ela viveu várias vezes, é muito cruel a maneira como a mulher é julgada”, completou ela.

Em seguida, apresentadora não conteve suas lágrimas e fez um desabafo sobre ter vivido uma situação muito séria. “Eu tô emocionada porque eu fui ver essa peça com meus pais, e eles lembraram do momento — eu nunca falei disso, porque eu tenho medo de falar disso — de quando eu sofri uma coisa super séria, e as perguntas que eram feitas eram sempre diminuindo, descredibilizando, desculpa, gente, perdi o controle aqui”, começou Tatá.

“Me descredibilizando como seu eu não tivesse falado a verdade, do tipo: ‘Mas como ele era?’, ‘Você tava vestindo o que?’, ‘Mas você tava assim?’, ‘Por que você não gritou?’, ‘Por que você não chamou a polícia?’. Porque eu tava com medo! Tava desesperada. Eu pensava assim: ‘Eu preciso sobreviver’. Se tivesse qualquer coisa para sobreviver eu faria. Passaram alguns anos, mas eu ainda me sinto, fico temerosa de falar”, concluiu a humorista.

Com Débora Falabella, o monólogo Prima Facie foi prorrogado até dia 1º de dezembro e está em cartaz em São Paulo, no Teatro Vivo, e ingressos podem ser comprados no site da Sympla.

