A dura crítica de sindicato de artistas à Globo por “lacração”

O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) emitiu uma nota pública para criticar a gestão de José Luiz Villamarin, atual diretor de teledramaturgia da Globo, pelos rumos tomado pela emissora “em nome de lacrar”, o que estaria levando as produções atuais, como a novela Mania de Você, ao fracasso.

De acordo com o comunicado, a crise de audiência da novela das 9 da Globo, que atualmente está com média de 22 pontos na Grande São Paulo, tem preocupado o sindicato, já que a emissora parece ter deixado de lado a valorização de “talento, criatividade e profissionalismo que definiram o padrão Globo de qualidade”.

A nota também destaca a edição acelerada em Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, a limitação na criatividade dos profissionais envolvidos na obra, e ressalta que funcionários foram cortados porque a Globo preferiu seguir os movimentos das redes sociais, dando muita ênfase a pautas afirmativas. “Em nome de ‘lacrar’, reputações estão sendo destruídas, e a qualidade das novelas e séries que antes carregavam o selo de excelência está em declínio”, diz um trecho.

O Sated-RJ exige mudanças na emissora e que outra pessoa assuma a direção da teledramaturgia, a fim de restaurar a criatividade e o profissionalismo que, de acordo com o órgão, foi perdido.

Diretor de novelas como Avenida Brasil (2012), também escrita por João Emanuel Carneiro, José Luiz Villamarin assumiu a teledramaturgia da Globo em 2020, substituindo Silvio de Abreu no comando do departamento.

Confira a nota do Sated-RJ na íntegra:

A crise de audiência da novela Mania de Você é apenas um reflexo de uma desestruturação profunda que atinge a teledramaturgia da TV Globo sob a gestão de José Luiz Villamarim, diretor de dramaturgia. O SATED-RJ expressa sua preocupação com os rumos da emissora, que parece ter se afastado dos pilares de talento, criatividade e profissionalismo que outrora definiram o “Padrão Globo de Qualidade”.

Autores e roteiristas, como João Manoel Carneiro, além de outros importantes nomes da dramaturgia, têm enfrentado alterações e cortes de cena propostos pela direção, que afetam diretamente a liberdade de criação. Esses profissionais, junto com artistas e técnicos, colocaram a TV Globo como líder de audiência por décadas, construindo um legado que merece respeito.

Nomes históricos como Roberto Talma, Ricardo Waddington, Rogério Gomes (Papinha), Paulo Ubiratan, Silvio de Abreu, Vinicius Coimbra e Marcius Melhem moldaram a excelência da teledramaturgia nacional. Entretanto, essa excelência tem sido comprometida por uma gestão que, em nome de movimentos voltados para o impacto nas redes sociais, tem feito julgamentos precipitados e adotado posturas que não priorizam o talento e a competência profissional. Vemos artistas e diretores sendo perseguidos, afastados ou marginalizados, muitas vezes não por suas capacidades artísticas, mas por discordâncias em relação às diretrizes atuais.

O SATED-RJ reconhece e apoia as pautas afirmativas que buscam corrigir anos de exclusão, mas acredita que essas ações devem ser acompanhadas pela valorização do talento e da competência técnica. Decisões que visam mais o impacto nas redes sociais do que o legado artístico têm resultado em danos irreparáveis. Em nome de “lacrar”, reputações estão sendo destruídas, e a qualidade das novelas e séries que antes carregavam o selo de excelência está em declínio.

A aposta em influenciadores digitais sem formação artística e a repetição dos mesmos nomes no elenco revelam uma falta de inovação e comprometimento com a renovação de talentos. A pejotização desenfreada, a desvalorização do registro profissional e a ausência de um casting fixo e diverso também minam a segurança e a estabilidade dos profissionais. Essas ações desestruturam o mercado de trabalho, dificultando oportunidades e valorização.

A TV Globo, que por anos foi referência mundial de produção televisiva, precisa urgentemente resgatar sua essência. A emissora está perdendo talentos valiosos que evitam trabalhar em suas produções devido a uma liderança que já não inspira confiança. O famoso “Padrão Globo de Qualidade” está desaparecendo, e, com ele, o respeito conquistado tanto no Brasil quanto internacionalmente.

O SATED-RJ exige mudanças na gestão da teledramaturgia, com uma liderança que valorize os profissionais de forma justa e que restabeleça o talento, a criatividade e o profissionalismo como pilares centrais de suas produções. Somente assim a TV Globo poderá reconquistar sua posição de destaque e, mais importante, restituir a dignidade e o respeito aos artistas que contribuíram para sua história.

