A diferença eloquente entre Maisa e Larissa Manoela em ‘De Volta aos 15’

Colegas de elenco na terceira temporada de De Volta aos 15, série nacional que está no top 10 de produções mais vistas em língua não inglesa da Netflix no mundo, Maisa Silva e Larissa Manoela têm sido alvo de comparações nas redes sociais pela discrepância entre suas performances. Internautas apontaram que a atuação de Larissa no papel da vilã Filipa ofuscou até mesmo a protagonista da trama, Anita, vivida por Maisa em sua fase adolescente. As atrizes já haviam contracenado na infância em Carrossel (2013), novela do SBT.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, Maisa negou que haja rivalidade entre a dupla. “A gente fala que a melhor resposta para quem nos rivaliza é nossa amizade. E, agora, mais um trabalho juntas”, escreveu a atriz. No ano passado, Larissa também falou sobre o assunto em entrevista ao podcast Vaca Cast: “Crescemos juntas, temos um carinho e uma admiração enorme uma pela outra. Passamos por cima de rivalidade feminina durante toda a nossa infância”, disse. “Não queríamos que o ruído externo nos atingisse. Imagina, duas meninas super jovens, cada uma com a sua essência, o seu talento, enaltecendo o trabalho uma da outra. Não queríamos que isso afetasse a nossa amizade.”

Entenda a trama de De Volta aos 15

A história segue Anita, uma mulher de 30 anos (interpretada por Camila Queiroz) que está insatisfeita com sua vida, desejando voltar no tempo para que sua trajetória tome um rumo diferente. Ao abrir seu computador antigo, ela encontra seu antigo flog (blog de fotos famoso no Brasil nos anos 2000) e consegue voltar à adolescência, período em que é vivida por Maisa. As viagens no tempo, porém, começam a ter frequência, alterando o destino de Anita e seus amigos diversas vezes. Larissa é Filipa, personagem que a protagonista conhece na fase universitária da trama.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: