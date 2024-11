A data mais esperada pelos fãs de novelas entediados com ‘Mania de Você’

Quando entrou no ar, no dia 9 de setembro passado, a novela Mania de Você trazia uma expectativa promissora para a Globo — mas também nascia, antes mesmo de sua primeira cena ser vista, sob a ameaça de uma estratégia esquisita da emissora. A promessa vinha, como sempre, de uma esperança renovada a cada vez que o noveleiro João Emanuel Carneiro retorna ao comando do horário das 9: a de que, com seu texto sempre inquieto e cheio de melodrama, repitam-se fenômenos como as antológicas A Favorita e Avenida Brasil, que trouxeram não só ibope mas prestígio (leia-se espectadores das classes AB) para os folhetins globais. Com sua aposta em uma trama ácida sobre o mundo dos super-ricos, vivendo intrigas nos deslumbrantes cenários de Angra dos Reis, a novela a princípio revelou-se empolgante por trazer à televisão nacional algo do charme de séries como White Lotus e Succession. Mas a promessa logo se revelou furada.

O que deu errado em Mania de Você?

Justiça seja feita, Mania de Você iniciou sua trajetória sob turbulência forte: estreando logo após o morno final do remake de Renascer, a trama de João Emanuel Carneiro amargou um vexame histórico no ibope para uma estreia no horário das 9 — mas depois esse fosso entre o público e a história foi se aprofundando em razões de falhas da própria produção da Globo, levando surra até de outras novelas da casa. O quadrilátero de protagonistas — formado por Mavi (Chay Suede), Luma (Agatha Moreira), Viola (Gabz) e Rudá (Nicolas Prates) — revelou-se confuso e incoerente, forçando o espectador a tentar adivinhar quem ali seria vilão ou mocinho. Ou pior: lutando para compreender o que movia certas atitudes deles. Culpa do texto do autor ou dos cortes promovidos pela direção, numa tentativa desesperada de acelerar a trama, fato é que o estrago estava feito. A novela pode até se recuperar, porque TV nunca é ciência exata. Mas, sobreviva ou não, sairá chamuscada do processo.

Há “fogo amigo” contra Mania de Você?

E aí entra um fator que põe mais óleo na fritura de Mania de Você. A notícia de que a Globo fará um remake de Vale Tudo, a icônica trama de Gilberto Braga do final dos anos 1980, com estreia logo depois de Mania de Você chegar a seu término, já seria um assunto capaz de competir com o folhetim de João Emanuel Carneiro por si só – já que a repercussão nas redes sociais hoje é crucial para qualquer novela triunfar. Em vez de falar de Mania de Você, a internet só quer saber mesmo é de quem estará na nova Vale Tudo, o que vai se manter ou será mudado no remake, e por aí afora. E a Globo só faz realçar esse ocaso antecipado quando divulga a conta-gotas o elenco da próxima novela ou libera entrevistas com sua criadora, Manuela Dias, e outros envolvidos na produção.

Quando a tortura acaba, enfim?

Os cronogramas de novelas, especialmente das 9, sempre estão sujeitos a mudanças. Mas a data que circula nos bastidores como provável final de Mania de Você e sua passagem de bastão de fato para Vale Tudo é o dia 28 de março de 2025, com reprise do último capítulo no dia 29. Restam, então, pouco mais de quatro meses para a novela atual reagir e chegar à reta final exibindo o vigor que se espera de uma obra de João Emanuel Carneiro.

