A cartada apimentada de Renascer para chamar atenção do público

Na tentativa de sair da monotonia, Renascer está apelando para cenas quentes entre alguns personagens da novela das 9 da Globo. O capítulo de segunda-feira, 10, terminou com Eliana (Sophie Charlotte) e Egídio (Vladimir Brichta) se agarrando intensamente após a vilã se mudar para a fazenda do coronel. A partir desta terça, 11, o caricato personagem ficará à mercê da modelo, que exigirá que ele a chame de coronel em uma brincadeira sexual e passará a dar ordens para o bronco, que passará de machista a submisso nas mãos na amante de Damião (Xamã).

Eliana ordenará que Egídio se deixe na cama que ele dividia com Dona Patroa (Camila Morgado), mas ele relutará com a exigência. “Com quem você pensa que tá falando, sua moleca?”, reagirá o vilão. Em seguida, a modelo mandará o rival de José Inocêncio (Marcos Palmeira) tirar suas botas e beijar seus pés. “Eu posso lhe dar tudo que Dona Patroa, dona Joana [Alice Carvalho] e mulher nenhuma nesse mundo nunca lhe deu, coronel… Desde que, aqui dentro, você coma aqui, ó… Na minha mão!”, explicará a jovem. O fazendeiro não resistirá e embarcará na fantasia de Eliana.

Iolanda/Dona Patroa, por sua vez, também explorará sua sexualidade. Após anos sendo submissa ao ex-marido, Egídio, a personagem de Camila Morgado decidirá se vingar do coronel indo para cama com Rachid (Almir Sater), que a vem paquerando há tempos no remake escrito por Bruno Luperi. Vestindo uma calcinha esquecida por Eliana na antiga casa de Jacutinga (Juliana Paes), Iolanda deixará de lado seu jeito recatado para seduzir o libanês. A mãe de Sandra (Giulia Buscacio) abrirá seu roupão na frente de Rachid, mostrando a lingerie, nas cenas que vão ao ar nesta terça. “Eu quero que você me chame do nome de outra. Hoje eu quero esquecer quem sou. Quero esquecer quem fui. Hoje quero ser sua, seu Rachid. Quero ser toda sua”, disparará a dona de casa. Chocado, o comerciante agarrará Iolanda.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial