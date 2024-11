A carta curinga da Globo para reverter audiência baixa de ‘Mania de Você’

Enfrentando forte rejeição do público desde sua estreia, no dia 9 de setembro passado, Mania de Você vai introduzir mais um mocinho à trama na tentativa de levantar a audiência. Leonardo Bittencourt entrará para o elenco da novela das nove da Globo como Rhodes, acrobata que faz parte da trupe de Marcel (Bukassa Kabengele) e é irmão de criação de Viola (Gabz). Enquanto ajuda a chef de cozinha a provar sua inocência, ele viverá um romance com Luma (Agatha Moreira), sem saber que a milionária foi a responsável pela derrocada de Viola.

O novo personagem deve contribuir para o arco de redenção de Luma, que vive um vai e vem entre os postos de mocinha e vilã da novela. Rhodes conseguirá convencer Viola e Rudá (Nicolas Prattes) de que a patricinha se arrependeu e cortou definitivamente seu contato com Mavi (Chay Suede), que seguirá sendo o vilão irremediável da trama.

Segundo dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, Mania de Você registra apenas 21,6 pontos na média geral de audiência na Grande São Paulo, um número bem abaixo do esperado para o horário nobre. Autor do folhetim, João Emanuel Carneiro excluiu temas polêmicos do roteiro e até mesmo adiantou a virada prevista para o centésimo capítulo, mas ainda não conseguiu alavancar a popularidade da produção. Já a novela das 7 da Globo, Volta por Cima, tem 20,1 pontos de média, mas já marcou mais do que a das 21h em algumas ocasiões, o que acende alerta na emissora.

