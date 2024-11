A audiência preocupante de ‘Mania de Você’ – e suas consequências

No ar desde setembro, Mania de Você tem amargado uma audiência morna e preocupante para a Globo. De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, a novela das 9 da Globo, atualmente, registra 21,5 pontos de média na Grande São Paulo, números considerados baixos para a faixa. O folhetim já marcou menos ibope do que Volta por Cima, novela das 7 da emissora, em nove ocasiões, e duas vezes também marcou menos do que Garota do Momento, da faixa das 18h.

Como consequência, a direção da emissora decidiu intervir cada vez mais na edição da novela de João Emanuel Carneiro, promovendo cortes de cenas, a fim de acelerar a trama antecipando alguns arcos e na esperança de que isso atraia o público do horário nobre. O problema é que a edição acelerada tornou a história protagonizada por quatro personagens, Viola (Gabz), Luma (Agatha Moreira), Mavi (Chay Suede) e Rudá (Nicolas Prattes), que já era confusa, em algo ainda mais disperso e com arcos repetitivos — o tempo inteiro algum dá uma rasteira no outro e pede desculpas, à exaustão.

Mudanças na história também começaram a ser colocadas em prática para não afastar mais os telespectadores, como a exclusão de temas polêmicos. Na sinopse original da novela, Volney (Paulo Rocha) se envolveria com a sobrinha, Bruna (Duda Batsow). Seguindo ordens da direção da emissora, o autor João Emanuel Carneiro decidiu alterar a narrativa e, agora, a jovem vive apenas uma paixão platônica pelo tio. Além disso, o romance entre as amigas Fátima (Mariana Santos) e Diana (Vanessa Bueno) — algo que se tornou alvo de torcida nas redes sociais por pessoas que idealizavam a formação de um casal lésbico — não deve mais acontecer. Ironicamente, o romance poderia chamar a atenção positivamente, algo que acontecera nas novelas Terra e Paixão e Elas por Elas.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial