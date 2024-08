A audiência decepcionante da Globo com novo reality ‘Estrela da Casa’

Nova aposta da Globo para o horário nobre, o reality show Estrela da Casa vem afundando a audiência da emissora. Competição musical com ares de Big Brother Brasil, o programa vai ao ar diariamente às 22h25, logo após o remake de Renascer, mas não consegue segurar o público da novela. Segundo dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, a atração alcançou míseros 13,6 pontos de audiência na Grande São Paulo em sua estreia, na terça-feira, 13 — o folhetim de Bruno Luperi marcou 25,7 pontos na mesma data.

Na terça, a estreia do programa também sofreu com a concorrência do SBT, que exibiu a disputa entre Corinthians e Red Bull Bragantino pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana no mesmo horário. A emissora de Silvio Santos conseguiu 9 pontos de audiência com a partida e ficou em segundo lugar na Grande São Paulo. Já na noite desta quarta-feira, 14, a audiência do Estrela da Casa despencou ainda mais. O reality show foi exibido mais tarde, às 23h50, por conta da transmissão do jogo entre Botafogo e Palmeiras pela Libertadores na Globo. A partida marcou 20,8 pontos na Grande São Paulo, e o reality show, apenas 8,2 pontos.

Apresentado por Ana Clara Lima, o Estrela da Casa reúne 14 cantores aspirantes em um confinamento de 50 dias. Ao longo da temporada, eles terão que se enfrentar em provas de música e resistência para vencer um prêmio no valor de 500 000 reais e um contrato com a gravadora Universal Music. No entanto, a atração atraiu críticas devido a sua similaridade com outro gigante da Rede Globo, o Big Brother Brasil. A casa onde os participantes estão confinados é a mesma do reality show de Tadeu Schmidt, e as dinâmicas dos programas também são similares — logo no primeiro dia, o Estrela da Casa exibiu uma prova de resistência que teve mais de 12 horas de duração.

