A aposta certeira do streaming no realismo mágico da América Latina

A Netflix abraçou um desafio e tanto: adaptar em uma série de TV o clássico Cem Anos de Solidão, obra monumental do colombiano Gabriel Garcia Márquez, prêmio Nobel de Literatura, que conta a história de sete gerações da família Buendía.

A série reproduz o enredo de Garcia Márquez em 16 episódios que contam com uma linda fotografia e direção ágil e certeira. Totalmente falada em espanhol, filmada na Colômbia e com a maioria dos atores nascidos no país – exigências dos filhos do Gabo – a produção é o passo mais ambicioso de um movimento de resgate das principais obras do realismo mágico, estilo consagrado pelo escritor.

Além de Cem Anos de Solidão, a Netflix acabou de lançar também o filme Pedro Páramo, adaptação do clássico do mexicano Juan Rulfo. Na Max estreou recentemente Como Água Para Chocolate, com produção executiva de Salma Hayek. E em breve, no Prime Video, estreia a Casa dos Espíritos, que leva para a TV o best-seller da chilena Isabel Alende.

Traduzir na tela esses clássicos é uma tarefa complexa, mas que o streaming, quem diria, tirou de letra com louvor. A viagem mágica pela América Latina está só começando.

