7 produções imperdíveis que chegam ao streaming em agosto

O mês de agosto está repleto de estreias nas principais plataformas de streaming brasileiras. Produções inéditas chegam ao catálogo da Netflix, Prime Video, Max, Disney+ e Globoplay ao longo dos próximos 30 dias, bem como novas temporadas de séries de sucesso. Confira os destaques:

The Umbrella Academy – quarta temporada

Onde assistir: Netflix

Quando: 8 de agosto

A quarta e última temporada de The Umbrella Academy chega à Netflix em agosto, quando os fãs poderão assistir ao desfecho da trama da família Hargreeves. Inspirada nos quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Bá, a série acompanha as reviravoltas no espaço-tempo provocadas por sete irmãos com superpoderes, adotados por um bilionário excêntrico para formar uma liga de heróis. O indicado ao Oscar Elliot Page é destaque na produção, que ainda conta com nomes de peso como Mary J. Blige, Kate Walsh e Colm Feore.

Os Outros – segunda temporada

Onde assistir: Globoplay

Quando: 15 de agosto

Recordista de audiência no Globoplay, Os Outros segue o conflito violento entre duas famílias em um condomínio de classe média na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A segunda temporada da série, com estreia marcada para 15 de agosto, se passará em outro condomínio e apresentará novos vizinhos. Também estarão de volta Sérgio, miliciano interpretado por Eduardo Sterblitch, e Cibele, personagem de Adriana Esteves que vive uma busca incessante pelo filho desaparecido.

Emily em Paris – quarta temporada, parte um

Onde assistir: Netflix

Quando: 15 de agosto

Leve e divertida, a série da Netflix acompanha Emily Cooper (Lily Collins), americana que cai de paraquedas em Paris para trabalhar em uma agência de marketing. Ao longo das três primeiras temporadas, a mocinha enfrentou uma série de problemas profissionais e amorosos, e agora se vê dividida entre dois amores: seu vizinho bonitão, Gabriel (Lucas Bravo), e o charmoso Alfie (Lucien Laviscount), que ela conheceu em uma aula de francês. A nova leva de episódios será dividida em duas partes, com cinco episódios cada. A primeira chega à Netflix em 15 de agosto, já a segunda, em 12 de setembro.

A Liga

Onde assistir: Netflix

Quando: 16 de agosto

Mike (Mark Wahlberg) tem uma rotina tranquila trabalhando na construção civil em Nova Jersey, nos Estados Unidos, sua cidade natal. A situação muda quando Roxanne (Halle Berry), antiga namorada do colégio que ele não via há mais de 25 anos, revela ser uma agente secreta. A dupla se reconecta e parte rumo à Londres, onde Mike precisa aprender rapidamente o ofício de superespião para participar de uma missão arriscada envolvendo o serviço secreto americano. Uma lista contendo o nome de todos os espiões dos Estados Unidos foi roubada, e o novato é o único que pode recuperá-la. Mistura de comédia e ação, o filme chega à Netflix em 16 de agosto.

Cidade de Deus: A Luta Não Para

Onde assistir: Max

Quando: 25 de agosto

Continuação do filme dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, Cidade de Deus: A Luta Não Para chega à plataforma de streaming Max em 25 de agosto. Ambientado no início dos anos 2000, duas décadas após os acontecimentos do longa, o enredo parte das memórias do fotógrafo Buscapé (Alexandre Rodrigues) para contar a história de outros personagens marcantes do longa original. A série tem direção do cineasta baiano Aly Muritiba, de Deserto Particular (2021), e produção de Meirelles.

Only Murders in the Building – quarta temporada

Onde assistir: Disney+

Quando: 27 de agosto

Vencedora de quatro prêmios Emmy, Only Murders in the Building segue Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez), vizinhos que compartilham uma obsessão por podcasts de true crime. Quando uma morte misteriosa acontece no prédio onde eles moram, o trio decide investigar o ocorrido por conta própria — até serem acusados do crime. O elenco de peso da produção conta ainda com a oscarizada Meryl Streep. Antes disponível no Star+, a série migrou para o catálogo do Disney+, plataforma que recebe a nova temporada em 27 de agosto.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder – segunda temporada

Onde assistir: Prime Video

Quando: 29 de agosto

Com cenários e figurinos exuberantes, a série do Prime Video — que é a mais cara da história da TV — retorna para uma segunda temporada neste mês. Parte do universo criado por J.R.R. Tolkien, Os Anéis do Poder explora a gênese dos artefatos que dão nome à saga. Séculos antes dos eventos da trilogia original, o perverso Sauron criou vinte anéis que conduziriam o povo da Terra Média às trevas, incluindo aquele que posteriormente chegou às mãos de Frodo.

