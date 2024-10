6 estreias de filmes e séries imperdíveis do streaming em outubro

No mês de outubro, séries e filmes inéditos vão agitar as plataformas de streaming, que também recebem novas temporadas de produções já amadas pelo público. Confira os principais lançamentos:

A Hora do Vampiro

Onde assistir: Max

Quando: 3 de outubro

Adaptação do clássico homônimo de Stephen King — também publicado no Brasil com o título Salem –, o filme segue um escritor em crise criativa que retorna a sua cidade natal em busca de inspiração. Após uma série de acontecimentos bizarros, ele começa a desconfiar que seus antigos vizinhos se transformaram em vampiros. O roteiro e direção são de Gary Dauberman, e James Wan, criador de franquias de terror como Invocação do Mal e Jogos Mortais, assina a produção do longa.

Heartstopper – terceira temporada

Onde assistir: Netflix

Quando: 3 de outubro

Fenômeno da Netflix, Heartstopper acompanha o relacionamento dos adolescentes Nick e Charlie, interpretados por Kit Connor e Joe Locke, respectivamente. Na terceira temporada da série, a dupla chega ao último ano do ensino médio e precisa lidar com novos desafios, como a escolha da faculdade, que também tem impacto em suas vidas amorosas. A nova leva de episódios estará disponível no streaming em 3 de outubro.

A Máquina

Onde assistir: Disney+

Quando: 9 de outubro

Após uma derrota avassaladora, o ex-campeão de boxe Esteban Osuna (Gael García Bernal), conhecido nos ringues como La Máquina, enfrenta uma fase difícil em sua carreira. Com o apoio do empresário Andy Lujan (Diego Luna), que também é seu melhor amigo, ele treina para uma revanche que pode ajudá-lo a recuperar a glória do passado. Conforme a confiança da dupla aumenta, eles passam a sofrer ameaças: Esteban deve perder a luta, caso contrário, ele e Andy serão assassinados. Dividida em seis episódios, a série estreia no Disney+ em 9 de outubro.

DISCLAIMER*

Onde assistir: Apple TV+

Quando: 11 de outubro

Minissérie baseada no romance homônimo de Renée Knight, DISCLAIMER* acompanha a respeitada jornalista Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett), que construiu sua carreira revelando crimes e transgressões alheias. Tudo muda quando ela recebe pelo correio um livro de autoria desconhecida que expõe seus segredos mais íntimos. Escrita e dirigida por Alfonso Cuarón, vencedor do Oscar de melhor diretor em duas ocasiões, a produção ainda conta com Sacha Baron Cohen, Kevin Kline, Lesley Manville e Louis Partridge. O primeiro capítulo chega à Apple TV+ em 11 de outubro, e os outros seis episódios serão lançados semanalmente, às sextas-feiras, até 22 de novembro.

Maníaco do Parque

Onde assistir: Prime Video

Quando: 18 de outubro

Novo filme de true crime da Prime Video, Maníaco do Parque vai dramatizar a caçada ao motoboy Francisco de Assis Pereira, assassino em série que aterrorizou a cidade de São Paulo no final da década de 1990. Segundo relatos de sobreviventes, ele atraía as mulheres fingindo ser um agente de modelos e oferecia a elas ensaios fotográficos na região do Parque do Estado, na Zona Sul da capital paulista, onde os crimes eram cometidos. A produção é protagonizada por Silvero Pereira e Giovanna Grigio, e chega ao streaming em 18 de outubro.

Turma da Mônica – Origens

Onde assistir: Globoplay

Quando: 24 de outubro

Série original do Globoplay, Turma da Mônica – Origens apresentará, pela primeira vez, os icônicos personagens de Mauricio de Sousa na terceira idade. A trama se inicia com Mônica (Louise Cardoso), Magali (Malu Valle), Cebolinha (Daniel Dantas), Cascão (Paulo Betti) e Milena (Dhu Moraes), agora beirando os 70 anos, se encontrando para testemunhar a passagem de um cometa raro. Quando uma luneta cai na cabeça de Mônica, ela perde a memória e seus amigos se esforçam para relembrá-la das aventuras que viveram juntos na infância.

