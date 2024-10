3 sinais preocupantes do remake de ‘Vale Tudo’ na Globo

Escrito por Manuela Dias, o remake de Vale Tudo tem previsão de estreia em março do ano que vem, quando substituirá Mania de Você. Alguns sinais em relação à adaptação do clássico exibido em 1988, porém, soam preocupantes aos ouvidos do público que acompanhou a versão original e dos críticos da era atual.

Mudanças na história

Autora do remake, Manuela Dias declarou em entrevistas recentes que pretende fazer várias mudanças na história originalmente criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Entre uma das reformulações que soam mais doloridas para o público que gostou da versão exibida em 1988 é a transformação de Odete Roitman (Beatriz Segall), vilã icônica que marcou a memória do Brasil com seus posicionamentos equivocados, repletos de preconceitos contra pobres e negros, principalmente. Segundo a autora, Odete odiava o Brasil “porque estava na moda”, algo que não cabe mais atualmente. Ironicamente, os discursos da personagem são vistos corriqueiramente por pessoas e políticos país afora hoje.

Escolha do elenco

Com a dispensa de grandes medalhões, a Globo renovou seu banco de talentos e tem contratado atores por obra certa — a fim de cortar gastos. Apesar disso, a emissora também tem usado alguns artistas várias vezes seguidas nos últimos anos. Não à toa, galãs como Renato Goés, Humberto Carrão e Cauã Reymond, confirmados no remake, também integraram o elenco de diversas novelas recentes, como Família É Tudo (2024), Renascer (2024) e Terra e Paixão (2023), respectivamente. Para o público, é quase um déjà vu cíclico no horário nobre. Além disso, a escolha de Bella Campos para o papel de Maria de Fátima, um dos maiores da novela, será a hora da jovem de 26 anos se provar como nunca. Após viver somente a Muda do remake de Pantanal (2022) e a Jenifer de Vai na Fé (2023), a atriz não tem a mesma bagagem que Glória Pires tinha ao fazer o papel em 1988 — ela já estava na ativa há 18 anos na Globo. As comparações serão inevitáveis.

Alta expectativa

A Globo usou o Upfront, evento publicitário voltado para atrair patrocinadores realizado na semana passada, para divulgar o remake de Vale Tudo, anunciando oficialmente o elenco oficial e falando sobre a trama. A adaptação tem previsão de estreia só em março do ano o que vem, o que serve para gerar curiosidade, obviamente, mas, com tanto tempo até lá, isso pode ser perigoso para a própria novela. Como há meses o público já ouve falar do remake de uma novela considerada a maior de todos os tempos, o sarrafo está alto, e a produção terá que suprir grandes expectativas dos telespectadores que podem estar saturados do assunto daqui seis meses. Além disso, todos os olhos voltados para o folhetim torna cada mero deslize alvo de uma enxurrada de críticas.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial