Se Doria mostrou grandeza, o PSDB se arrisca a mostrar pequenez

Giro VEJA: 25 de maio

O mais novo rival de Simone Tebet na briga pelo apoio do PSDB

A senadora Simone Tebet falou pela primeira vez desde que teve seu nome referendado pelas cúpulas do MDB e do Cidadania para a corrida presidencial. Ao dizer que se sente "pronta e preparada" para a missão, a senadora avisou que ainda segue à espera do PSDB, depois da desistência do ex-governador João Doria de concorrer ao Palácio do Planalto. A fala de Simone Tebet e o aceno do PT ao tucanato são os temas do Giro VEJA desta quarta.