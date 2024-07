Os memes de Haddad: o que o governo Lula não entendeu

Na semana passada, as redes explodiram com memes ligando a pessoa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a aumento da tributação.

Muita gente ficou irritada e associou os memes a uma “orquestração” (eufemismo para conspiração) da direita, com toneladas de dinheiro gastas em uma campanha “profissional” para descredibilizar o ministro, desestabilizar o governo etc.

Vivemos em um tempo em que cada um tem direito não apenas a sua própria opinião, mas também a seus próprios fatos. Toda notícia negativa há de ser algo fraudulento, obra de uma conspiração — metade da direita acha, por exemplo, que o atentado contra Trump foi uma conspiração democrata, assim como metade da esquerda acha que o atentado foi forjado para favorecer o candidato republicano. Ou seja, a gozação contra Haddad só pode ser obra de uma conspiração bolsonarista.

O viés conspiracionista impede os irritados de plantão de ver o que é importante:

1. Fazer gozação com adversário político existe desde que existe política, e é algo legítimo e perfeitamente democrático. A oposição gasta dinheiro para fazer oposição, así es.

2. A dinâmica das redes exige contágio. Você pode gastar o dinheiro que quiser fazendo memes: se o conteúdo veiculado não cair nas graças dos algoritmos, ele não chegará a lugar nenhum.

3. Os memes caíram nas graças dos algoritmos porque:

são engraçados.

refletem uma verdade: toda ação do governo a favor do equilíbrio fiscal é na ponta da receita. Todo mundo sabe que Lula se recusa a cortar gastos.

gente de todo o tipo, inclusive simpatizantes do governo, entrou na campanha.

reclamar dos memes contribui para aumentar sua disseminação (o nome técnico é efeito Streisand). Jornalista famoso pedir censura em rede nacional contribui muitíssimo.

4. Parte da esquerda entrou na campanha não pelo humor, mas por interesse em enfraquecer Haddad, visto como uma espécie de tucano infiltrado.

5. Quando explodem os memes, dados e argumentos têm pouco efeito. Não adianta, como não adiantou, dizer que não houve aumento real na carga tributária. O melhor é reagir com tranquilidade e bom humor, como o fez o próprio ministro.

6. Os memes tiveram um efeito prático: na quinta-feira, o governo anunciou o bloqueio e o contingenciamento de R$ 15 bilhões.

7. O governo não entende como funcionam as redes. E, enquanto não entender, vai continuar tomando de 10 a 0 da oposição.

Quem gastou energia procurando conspiração, não gastou energia tentando entender o que houve, nem aprendendo como funcionam as redes.

Ou seja, quando vier a próxima campanha, o governo vai apanhar feito boi ladrão de novo.

(Por Ricardo Rangel em 22/07/2024)