Lula quer o quê ? Viabilizar a terceira via?

Lula, que continua defendendo ditaduras, avisou que vai desfazer a reforma trabalhista.

O economista de Lula, Guido Mantega, escreveu que tudo o que o PT fez na economia estava certo e sinalizou que vai fazer de novo.

A presidente do partido de Lula, Gleisi Hoffmann, foi ainda mais clara:

“Não tem necessidade de carta ao povo brasileiro, as pessoas já conhecem o Lula. Não precisamos mais de um Palocci. A única coisa que não vamos fazer é quebrar contratos, como o Bolsonaro fez com os precatórios. O resto nós vamos fazer. E não tem mimimi do mercado. Um país que não tem dívida externa, que tem este mercado consumidor, não pode ter o povo com fome e sem renda”.

Ou seja: Lula vai botar para quebrar. Vão pro beleléu o teto de gastos, a reforma trabalhista, a política de preços da Petrobras, e muito mais. O céu — ou melhor, o inferno — é o limite.

Gleisi informa o que vai ser desmontado, mas não informa o que vai ser posto no lugar. Mas você não precisa se preocupar, porque já conhece Lula e sabe que ele é de confiança (“la garantia soy yo”). E quem discorda do PT que democraticamente se dane, porque discordar do PT é, por definição, “mimimi”.

Às vezes dá a impressão de que Lula não se conforma que não existe terceira via e está determinado a criar as condições para que ela se torne viável.