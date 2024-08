É com ferro que Marçal fere Bolsonaro

“Se você aplicar o velho ditado ‘quem com ferro fere, com ferro será ferido’, é pra todo mundo chamar o Pablo Marçal de ‘arregão’”, disse Eduardo Bolsonaro.

Eduardo referia-se ao fato de que Marçal — que, diante da ausência de Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e José Luiz Datena no debate da VEJA, chamou os três de moleques e disse que “faltam homens viris” — faltou a uma entrevista com o influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo.

Eduardo foi em frente, citando do jornal O Estado de S. Paulo (vejam só, bolsonarista reconhecendo mérito na grande imprensa ) segundo a qual auxiliares da campanha de Marçal trocaram carros de luxo por cocaína. E reclamando que Marçal teria acusado candidatos de cheirar cocaína sem apresentar provas. Lacrou dizendo que “tem gente que gosta de lacração”.

Não deixa de ser interessante.

Continua após a publicidade

Quando surgiu, Jair Bolsonaro representava a ultradireita, xingava todo mundo, fazia acusações sem provas, faltava a debates, se apresentava como outsider (o que era falso) e lacrava sem parar. Todo mundo dizia que era irresponsável e covarde.

Pablo Marçal representa a ultradireita, xinga todo mundo, faz acusações sem provas, falta a entrevista, se apresenta como outsider (o que é fato) e lacra sem parar. Todo mundo diz que é irresponsável e covarde. O interessante é que ninguém diz isso com mais ênfase do que os Bolsonaros: as redes estão explodindo em ataques bolsonaristas contra o coach.

Marçal está disparando nas pesquisas e já ameaça o candidato de Bolsonaro, Ricardo Nunes (a quem chama “bananinha”). E os Bolsonaros estão em pânico com a perspectiva de perder o controle sobre o bolsonarismo. Com toda razão.

Continua após a publicidade

Mas Eduardo (a quem o ex-vice-presidente Hamilton Mourão chamou “bananinha”) erra ao aplicar o ditado “quem com ferro fere, com ferro será ferido’” a Pablo Marçal.

Quem está sendo ferido com o ferro com que feriu é Jair Bolsonaro.

(Por Ricardo Rangel em 23/08/2024)