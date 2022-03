Bolsonaro e sua solução simples e errada

“Tem uma legislação errada feita lá atrás, que você tem a paridade com o preço internacional. (…) Isso não pode continuar acontecendo.”, disse Jair Bolsonaro.

Com a guerra da Ucrânia, o preço do petróleo, que já estava preocupantemente alto antes, está subindo ainda mais.

Bolsonaro precisa de uma solução simples e rápida para segurar o preço do combustível, segurar a inflação, e segurar suas intenções de voto (que, na verdade, são a única coisa que lhe interessa).

Para todo problema complexo, como se sabe, existe uma solução simples e errada. E essa solução — que, aliás, é a mesma de Lula — está errada.

A Petrobras produz uma commodity internacional e é óbvio que tem vender no preço do mercado internacional. Mexer na política de preços da Petrobras é uma medida populista, que vai desmoralizar a empresa, aumentar a incerteza, criar instabilidade, piorar a credibilidade do governo, estimular a subida do dólar. Vai trazer mais problema depois do que vai resolver agora.

Não existe solução simples para crise de petróleo.

O governo tem que se reunir e tomar decisões difíceis. Pode dar subsídio para quem precisa, por exemplo, como no caso do gás para famílias pobres. Pode dar um crédito para caminhoneiros, se tiver certeza de que é o caso. Mas não tem cabimento dar subsídio para rico botar gasolina em carro importado.

E quem tem que escrever o cheque não é a Petrobras.

É o governo. E dizendo de onde vai tirar.