A PF está insatisfeita com Bolsonaro, mas pelo motivo errado

A Polícia Federal está insatisfeita com Jair Bolsonaro e cogita retirar seu apoio ao presidente.

Não deveria ser surpresa para ninguém.

Afinal, Bolsonaro interveio sem motivo na corporação, trocou o diretor duas vezes, afastou superintendentes que vinham tendo bom desempenho, interferiu em investigações e vazou informações sigilosas. Além disso, forçou a saída de Sergio Moro do governo, se abraçou com pilantras notórios e traiu por completo sua promessa de combater a corrupção.

A insatisfação dos policiais não tem, no entanto, nada a ver com a conduta do presidente. Eles estão irritados porque acham que o aumento salarial que devem receber é insuficiente.

O país está em recessão, o desemprego está nos píncaros e a sugestão de aumento salarial em massa na iniciativa privada — qualquer aumento, em qualquer categoria — é risível. Mas os policiais federais acham que merecem um aumento maior do que todas as demais categorias.

E estão chantageando o presidente.

O Brasil não muda.

Para a oposição, no entanto, tanto faz o motivo da irritação da PF com o presidente: é sempre boa notícia.

Com tantos escândalos de corrupção em torno do governo e com tantos políticos corruptos apoiando o presidente, qualquer coisa que os policiais façam para pressionar Bolsonaro renderá dividendos eleitorais para Lula, Simone Tebet ou quem quer que seja.