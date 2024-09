X completa 11 dias fora do ar sem nenhuma multa por uso de VPN

No dia 30 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear o X no Brasil, depois de o empresário Elon Musk ter anunciado que não iria cumprir ordens judiciais de bloqueios de perfis nem apresentar um representante formal da rede social no país.

A decisão de Moraes começou a ser cumprida pela Anatel e vários dos cerca de 40 milhões de usuários estimados da rede no país perderam acesso ao X no dia seguinte.

Onze dias depois, muitos buscaram redes concorrentes — Threads e bluesky, por exemplo — para continuarem acompanhando notícias e debates no país.

A ordem de Moraes já foi referendada pela Primeira Turma do Supremo, mas duas ações que questionam a decisão de Moraes seguem no gabinete do ministro Nunes Marques, que já deu sinais de que levará o tema ao plenário do Supremo, tão logo a PGR e a AGU se manifestem sobre o caso.

Uma das ações tem relação com a ameaça de multa de 50.000 reais, imposta por Moraes, a usuários que acessarem a rede por meio de VPN. Interlocutores do STF informaram ao Radar, nesta quarta, que até hoje ninguém foi multado por causa disso no país.