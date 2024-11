Windsor Florida Hotel diz que Botafogo subestimou dívida em R$ 1,1 milhão

Credor do Botafogo, o Windsor Florida Hotel contestou o valor da dívida que o clube alvinegro apontou em seu plano de recuperação extrajudicial.

Situado no Catete, na zona sul carioca, o hotel apresentou uma certidão de crédito emitida pela 39ª Vara Cível do Rio de Janeiro afirmando que a dívida do Botafogo com o estabelecimento soma 1.517.207,04 reais.

No plano de recuperação, o clube listou um passivo de 374.874,25 reais com o Windsor Florida – 1.142.332,79 reais a menos do que o hotel afirma ter a receber.

Há dez dias, a 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital publicou o edital do processo de recuperação extrajudicial do Botafogo de Futebol e Regatas e da Companhia Botafogo, abrindo prazo de 30 dias para os credores apresentarem contestações e pedidos de retificação.