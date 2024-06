“Viva a liberdade, carajo!”: Editora brasileira vai lançar livro de Milei

A editora Almedina Brasil lança, nas próximas semanas, “Viva a Liberdade, Carajo!”, o livro de ensaios do presidente da Argentina, Javier Milei.

Publicado originalmente na Itália, o título oferece a visão de Milei sobre justiça social e autoritarismo. Ele também escreve sobre liberdade e propriedade, declara que quem odeia o capitalismo ambiciona a miséria e defende o fim do assistencialismo estatal.

O livro também registra os planos do economista para a Argentina, discutindo as intervenções políticas necessárias para sanar o dilema da inadimplência, da hiperinflação e do Kirchnerismo, que ele considera a verdadeira herança maldita do país.

A versão brasileira foi ampliada com notas que contextualizam os temas nacionais argentinos e esclarecem conceitos econômicos e ideológicos.