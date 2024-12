Vital do Rêgo é eleito presidente do TCU

Os ministros do TCU elegeram, nesta quarta, o ministro Vital do Rêgo como o próximo presidente do tribunal. Ele assumirá o cargo que hoje é do ministro Bruno Dantas.

O ministro Jorge Oliveira será vice-presidente do TCU. A cerimônia de posse dos novos presidente e vice-presidente está marcada para a próxima quarta.

A presidência do TCU tem mandato de um ano, com possibilidade de recondução pelo mesmo período.

Vital do Rêgo chegou ao tribunal em 2015. É formado em medicina e em direito. Na política, foi vereador em Campina Grande (PB), deputado estadual, deputado federal e senador.