Vencedora do Prêmio Jabuti encerra a Feira Literária de Saquarema

A escritora, professora e doutora pela Universidade Federal da Bahia, Bárbara Carine, participará do último dia da Festa Literária Internacional de Saquarema, no interior do Rio de Janeiro, que acontece nesta quarta-feira, Dia da Consciência Negra. Ela venceu ontem o Prêmio Jabuti pela obra “Como Ser um Educador Antirracista”.

No evento, o público vai poder conhecer, de forma gratuita, sobre a trajetória e luta de Bárbara em relação à sua ancestralidade, tema que permeia sua obra e vida.

Além dela, Eliane Potiguara, autora e ativista dos povos originários e grande homenageada deste ano da Flis, e Bia Bedran, compositora e autora de obras voltadas ao público infanto-juvenil, participam deste último dia da 3ª edição da feira, que acontece no Campo de Aviação da cidade.