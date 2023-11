Vem aí o segundo volume da biografia de Lula escrita por Fernando Morais

O escritor e jornalista Fernando Morais, que se reúne com Lula logo mais, às 17h30, no Palácio do Planalto, pretende lançar o segundo volume da biografia sobre o presidente em março do ano que vem. A primeira parte saiu há dois anos, em novembro de 2021, pela Companhia das Letras.

Durante a conversa desta segunda-feira, Morais vai informar ao petista que, pela primeira vez, o Brasil vai ocupar a presidência da IPS, o Inter Press Service. O jornalista brasileiro foi eleito presidente agência de notícias internacional que se dedica à cobertura do Sul Global.