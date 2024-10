Veja quais partidos conquistaram mais prefeituras por estado

Os resultados do primeiro turno das eleições municipais montam um mapa de qual partido conquistou mais prefeituras em cada estado. Em algumas unidades da federação, a dominância é tanta que pode ser traduzida, de fato, como força hegemônica.

Sintoma do espaço que a esquerda vem perdendo para a centro-direita, o PT do presidente Lula não conseguiu ser a legenda com mais prefeituras em nenhum dos 26 estados.

Proporcionalmente, o MDB de Alagoas, presidido pelo senador Renan Calheiros, é o partido com maior capilaridade no país. São 65 prefeitos eleitos nos 102 municípios em que a disputa se resolveu no último domingo, o que corresponde a 63,7% dos Executivos municipais do estado.

O segundo nesse ranking é o PP do Acre, sob o comando do governador Gladson Cameli, que conseguiu eleger 14 prefeitos em 22 municípios, um aproveitamento de 63,6%.

Em terceiro lugar, aparece o MDB do Pará, cujo presidente é o ministro das Cidades, Jader Filho, da família Barbalho. Conquistou 81 das 140 prefeituras definidas no primeiro turno, com uma dominância estadual de 57,9%.

Veja, abaixo, o ranking de partidos mais dominantes em cada estado depois do primeiro turno das eleições municipais:

Alagoas – MDB

65 prefeitos eleitos em 102 municípios ( 63,7%

Acre – PP

14 prefeitos eleitos em 22 municípios ( 63,6% )

Pará – MDB

81 prefeitos eleitos em 140 municípios ( 57,9% )

Mato Grosso do Sul – PSDB

44 prefeitos eleitos em 77 municípios (57,1% )

Amapá – União Brasil

Nove prefeitos eleitos em 16 municípios (56,3% )

Roraima – PP

Sete prefeitos eleitos em 15 municípios (46,7% )

Mato Grosso – União Brasil

60 prefeitos eleitos em 140 municípios (42,9% )

Paraná – PSD

162 prefeitos eleitos em 395 municípios (41% )

Tocantins – Republicanos

56 prefeitos eleitos em 137 municípios (40,9% )

Amazonas – União Brasil

24 prefeitos eleitos em 61 municípios (39,3%)

Goiás – União Brasil

94 prefeitos eleitos em 243 municípios ( 38,7% )

Ceará – PSB

65 prefeitos eleitos em 182 municípios (35,7% )

Sergipe – PSD

25 prefeitos eleitos em 72 municípios (34,7% )

Rio Grande do Sul – PP

164 prefeitos eleitos em 492 municípios (33,3% )

São Paulo – PSD

203 prefeitos eleitos em 610 municípios (33,3% )

Rondônia – União Brasil

16 prefeitos eleitos em 51 municípios (31,4% )

Paraíba – PSB

69 prefeitos eleitos em 221 municípios (31,2%)

Santa Catarina – PL

90 prefeitos eleitos em 295 municípios (30,5%)

Piauí – PSD

65 prefeitos eleitos em 224 municípios (29% )

Bahia – PSD

115 prefeitos eleitos em 414 municípios (27,8% )

Espírito Santo – PSB

21 prefeitos eleitos em 76 municípios (27,6% )

Rio Grande do Norte – MDB

45 prefeitos eleitos em 164 municípios (27,4% )

Rio de Janeiro – PL

22 prefeitos eleitos em 84 municípios ( 26,2% )

Maranhão – PL

40 prefeitos eleitos em 215 municípios (18,6% )

Pernambuco – PSB

31 prefeitos eleitos em 179 municípios (17,3% )

Minas Gerais – PSD

140 prefeitos eleitos em 843 municípios (16,6% )