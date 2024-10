Veja como ficou o gabinete que pegou fogo no STF

O STF divulgou há pouco uma nota sobre a vistoria dos bombeiros, depois do princípio de incêndio que provocou pânico entre servidores da Corte no início da noite desta segunda.

Segundo o tribunal, o trabalho dos bombeiros durou cerca de uma hora e meia dentro da sala destruída pelo foco do incêndio.

Os bombeiros entrevistaram funcionários e servidores que estiveram no local no momento do incêndio, além de engenheiros do tribunal. Também recolheram alguns equipamentos para análise laboratorial.

A previsão é de envio ao STF de laudo sobre o incidente em até 30 dias. O local já foi liberado para início da limpeza e reformas que serão necessárias.

Veja como ficou a sala destruída pelo fogo:

