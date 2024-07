Veja a transcrição do áudio da reunião de Bolsonaro, Ramagem e Heleno

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, liberou nesta segunda-feira o acesso ao áudio da reunião da Abin paralela sobre a defesa de Flávio Bolsonaro. A conversa teria sido gravada pelo deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Além de Ramagem, que chefiava a Agência Brasileira de Inteligência, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Augusto Heleno, então chefe do GSI, participaram da conversa com as advogadas Luciana Pires e Juliana Bierrenbach.

Confira a transcrição do áudio a partir da página 7 do documento:

