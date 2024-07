Varejista prevê arrecadar R$ 400 mil para o RS com nova coleção de roupas

A Lojas Renner lançou nesta quinta-feira uma nova coleção para auxiliar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A varejista pretende arrecadar 400.000 reais com as vendas. A receita será repassada a mulheres em situação de vulnerabilidade devido às enchentes de maio.

As camisetas, bonés, meias e ecobags foram produzidas em parceria com os fornecedores N8 Têxtil e a Cotton Star Industrial, de Blumenau (SC), e a Itália Milano, de Apucarana (PR), que não repassaram os custos de produção.

A coleção “Todos Unidos pelo RS” se soma a outras iniciativas da Renner direcionadas à reconstrução do estado após a enchente. A estimativa é que o impacto das ações ultrapasse 50 milhões de reais.