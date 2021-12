Tudo caminhando como se fosse ter desfile, diz Leandro Vieira

Leandro Vieira, carnavalesco da Mangueira campeão com a escola em 2016 e 2109, disse que as notícias do surgimento da variante Ômicron do novo coronavírus não tiveram impacto no ritmo dos trabalhos do barracão. Segundo ele, a produção está na etapa da reprodução das fantasias e o início da construção das estruturas das alegorias.

Há o temor de que a nova cepa leve a uma retomada dos contágios. Algumas cidades já colocaram em dúvidas festas com público como Réveillon e Carnaval. São Paulo anunciou nesta quinta o cancelamento do Réveillon da Avenida Paulista.

Vieira disse que está esperançoso de que será possível fazer Carnaval no ano que vem com respeito a segurança e às normas sanitárias. Como o prefeito do Rio, Eduardo Paes, indicou que irá esperar para definir o Carnaval, as escolas seguem o cronograma como se o evento estivesse certo, uma vez que os desfiles levam meses para ficarem prontos.

“Os trabalhos estão todos caminhando como se fosse ter desfile”, disse Vieira. “Nós temos acompanhado as falas do prefeito e do secretário de Saúde e sabemos que eles seguem sempre o que diz as melhores práticas da ciência. Por enquanto, para a gente aqui no barracão, o Carnaval continua de pé”.