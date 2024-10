TSE deve julgar recurso de Ciro Gomes para pagar multa em 60 prestações

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O plenário do TSE deverá julgar nesta terça-feira um recurso apresentado por Ciro Gomes contra uma decisão do TRE do Ceará que o condenou a pagar multa de 10.000 UFIRs.

A Unidade Fiscal de Referência do Estado em 2024 é de 5,74952 reais. Caso este seja o valor adotado para a conversão, a multa seria de 57.495 reais.

Então secretário de Saúde do Ceará no governo do irmão, Cid Gomes, ele foi alvo da sanção eleitoral por descumprimento de veiculação de direito de resposta envolvendo Eunício Oliveira, que era candidato a governador naquele ano.

No recurso, Ciro Gomes pediu o parcelamento da multa em 60 prestações mensais, mas o TRE determinou o pagamento em 10 parcelas mensais e sucessivas.