TSE conclui teste da urna eletrônica com investigadores da PF

Com tantas notícias voltadas ao importante e urgente trabalho de socorro a famílias atingidas pelo desastre climático no Rio Grande do Sul, passou batido uma importante notícia saída do TSE.

O tribunal concluiu recentemente o teste de segurança das urnas eletrônicas. O longo processo começou ainda no ano passado quando investigadores da Polícia Federal e especialistas convidados submeteram o dispositivo a todo tipo de escrutínio sem que a segurança do sistema fosse afetada.

Recentemente, investigadores e especialistas voltaram ao tribunal para concluir o trabalho, acompanhando a implementação de sugestões feitas no ano passado para reforçar ainda mais o sistema. Todos assinaram um termo de confirmação e atestaram que as melhorias incorporadas pelo tribunal inviabilizaram as investidas contra a urna eletrônica e os sistemas correlatos.

“O sistema eleitoral brasileiro é o mais seguro do mundo, porque ele é uma construção coletiva de toda a sociedade brasileira”, diz o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente.

