TSE aprova fusão entre DEM e PSL que cria o União Brasil

O TSE aprovou há pouco, por unanimidade, o pedido de registro do estatuto e do programa partidário do União Brasil.

A nova agremiação política surge da fusão do Democratas com o PSL, terá 81 deputados — a maior bancada da Câmara — e vai comandar um orçamento de cerca de 1 bilhão de reais. A União Brasil será presidida pelo atual presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, e terá como secretário-geral o atual presidente do DEM, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto.