TRE decreta prisão de políticos suspeitos de ligação com tráfico em Macapá

A Polícia Federal (PF) está cumprindo nesta sexta-feira mandados de busca e apreensão e prisão preventiva contra o subsecretário municipal de Zeladoria de Macapá, Jesaias Silva e Silva, o “Jeiza”, e o candidato a vereador Luanderson de Oliveira Alves, o Caçula (PSD), investigados em um esquema envolvendo tráfico de drogas e campanha eleitoral.

No total, como parte da Operação Herodes, são 16 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva decretados pelo juiz eleitoral Diego Moura de Araújo, do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP).

O prefeito da cidade, Dr. Furlan (MDB), aparece em fotos em evento de campanha com Jeiza e Caçula.

Os mandados de prisão, aos quais o Radar teve acesso, mostram que Jeiza é investigado por organização criminosa e Caçula, por compra de votos, coação eleitoral, tráfico de drogas e organização criminosa.

De acordo com a PF, uma facção criminosa estaria financiando a campanha de um de seus membros e coagindo moradores das áreas dominadas pelo tráfico a votar nele. O objetivo seria infiltrá-lo na Câmara Municipal de Macapá para legislar em favor da organização criminosa.

Os investigados podem responder pelos crimes de coação eleitoral, compra de votos, tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa. Se condenados, as penas somadas ultrapassam os 40 anos de prisão.