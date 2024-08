“Trata criança pior do que bicho”, diz Datena sobre aliado de Marçal

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, enviou à imprensa nesta segunda-feira, 26, um vídeo em que ataca Pablo Marçal, candidato do PRTB ao pleito, que vem apresentando notável crescimento nas últimas pesquisas.

Na peça, Datena reproduz a conhecida frase “veja com quem tu andas que eu direi quem tu és” (sic), e mostra uma imagem de Filipe Sabará, atual coordenador de campanha de Marçal afirmando que Sabará “trata criança pior do que cachorro”.

“Um dos coordenadores do Marçal é aquele sujeito que deu a ideia de servir comida de cachorro em merenda escolar para a molecada, a tal de ‘farinata’”, disse Datena.

Verdade seja dita! Não adianta tentar enganar o povo, seja na internet ou na vida real. Essa é uma bandeira da Federação @PSDBoficial @23cidadania #Datena #Datena45 pic.twitter.com/8NoOJMkCV8 Continua após a publicidade — Datena (@DatenaOficial) August 26, 2024

Na sequência, o candidato do PSDB questiona a presença de Sabará na coordenação da campanha de seu adversário.

“Com tanta criança morrendo de fome em São Paulo e no Brasil, você ter do seu lado quem pensa desse jeito? Você não pode enganar ninguém, nem no mundo virtual, e principalmente no mundo real”, disse.

Relembre o episódio

À época filiado ao Partido Novo, Filipe Sabará foi Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo durante o governo João Doria. Em 2017, durante aquela gestão, o governo estadual desenvolveu o projeto Alimento Para Todos.

Entre as iniciativas, o governo Doria queria distribuir uma espécie de alimento granulado, processado a partir de produtos próximos ao vencimento, para combater a subnutrição da população de menor poder aquisitivo.

Na ocasião, o produto foi criticado por entidades, como o Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região, por supostamente contrariar os princípios do Direito Humano à Alimentação Adequada e do guia alimentar para a população brasileira. Segundo o órgão, a proposta desrespeitava “avanços obtidos nas últimas décadas no campo da segurança alimentar e no que tange às políticas públicas sobre as ações de combate à fome e desnutrição”.

Sabará chegou a ser convidado pela equipe de reportagem do jornal SBT Brasil, do SBT, a experimentar o produto em frente às câmeras. Ao mastigar o alimento, disse que é melhor isso do que “passar fome”.

“Vai do gosto de cada um. Mas se a pessoa está passando fome, e isso vai fazer com que a fome deixe de existir, eu prefiro que a pessoa tenha isso do que passe fome ou venha até a morrer de fome”, comentou.