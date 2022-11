Transição de Lula conclui relatórios preliminares dos grupos de trabalho

Lula divulgou que os grupos de trabalho do gabinete de transição finalizarão nesta quarta os relatórios preliminares com análises sobre as políticas públicas tomadas pelos ministérios do governo de Jair Bolsonaro. O gabinete produz uma espécie de diagnóstico da situação da gestão atual para subsidiar os trabalhos do futuro governo do petista, que assume dia 1º de janeiro.

Segundo Lula, as informações que lhe chegaram até o momento indicam que ele e sua equipe terão “muito trabalho pela frente”. “Seguimos em Brasília, trabalhando na transição para um governo de todos os brasileiros. Hoje serão concluídos relatórios preliminares. As análises dos grupos de trabalho mostram que teremos muito trabalho pela frente, para junto do povo brasileiro reconstruirmos o país”, disse Lula.

Na manhã desta quarta, o petista esteve com a ex-presidente da Caixa Maria Fernanda Coelho, que entregou-lhe um documento elaborado por servidores do banco com sugestões sobre o papel da instituição na implantação de programas sociais, de moradia e de geração de empregos.

Também nesta quarta, o presidente eleito terá, às 15h, um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para debater a articulação em torno da PEC que garantirá o pagamento do auxílio de 600 reais já em janeiro e que irá retirar benefícios sociais do regime do teto de gastos.