‘To na posição’: mensagens revelam plano de prisão de Moraes, diz PF

Segundo a PF, os investigados usaram um chat privado batizado de “copa 2022” no aplicativo Signal para evitar rastreamento.

Continua após a publicidade

“As mensagens trocadas entre os integrantes do grupo ‘copa 2022’ demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos para, possivelmente, executar ações com o objetivo de prender o ministro Alexandre de Moraes. Às 20h33, a pessoa associada ao codinome ‘Brasil’, informa um dos locais em que estavam atuando. Diz: ‘Estacionamento em frente ao Gibão Carne de Sol (um restaurante no Parque da Cidade). Estacionamento da troca da primeira vez’. Em seguida, a pessoa associada ao codinome ‘Gana’ informa que já estava no local combinado: ‘Tô na posição’. O interlocutor ‘Brasil’ responde ‘Ok'”, relata a PF.

“Às 20h57min, ‘Austria’ diz: ‘Tô perto da posição. Vai cancelar o jogo?’, possivelmente querendo saber se a ação iria ser cancelada. Cerca de dois minutos depois ‘teixeiralafaiete230’ responde: ‘Abortar… Áustria… volta para local de desembarque… estamos aqui ainda…’. As trocas de mensagens indicam que os interlocutores estavam em locais distintos, conforme um planejamento organizado anteriormente”, segue o relato da PF.

Continua após a publicidade

Não há, nas mensagens, uma explicação sobre o motivo de a ação ter sido abortada.