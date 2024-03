Time Brasil supera 100 vagas femininas nos Jogos Olímpicos de Paris

O Time Brasil superou a marca de 100 vagas femininas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Paris, que serão disputados de 26 de julho a 11 de agosto deste ano.

A 99ª e a 100ª vagas vieram com a dupla número 1 do mundo no vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia, que garantiram na quinta-feira a pontuação necessária ao avançar para as quartas de final da etapa de Doha do Circuito Mundial.

Também na quinta, Georgia Furquim obteve o sexto lugar no Campeonato das Américas, na República Dominicana, e chegou à cota necessária para o Brasil no skeet feminino do tiro esportivo.

Atualmente, o Brasil tem 163 vagas conquistadas para Paris, em 29 modalidades. Além das 101 mulheres, são também 47 vagas masculinas e outras 15 sem gênero definido (hipismo e revezamentos da natação).

Em Tóquio 2020, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) teve uma delegação composta por 48,8% de mulheres, um recorde na história do país.

“Nós temos investido no esporte feminino e ficamos felizes por ver que os resultados estão aparecendo. Criamos uma área que se dedica exclusivamente a este tema, porque o nosso objetivo não é só aumentar o número de mulheres atletas, mas também de treinadoras, gestoras e todos os demais cargos ligados às modalidades olímpicas”, declara Mariana Mello, gerente de Planejamento e Performance Esportiva do COB.