Tesoureira do União Brasil ganha espaço na programação do G20 Turismo

A tesoureira do União Brasil, Maria Emília de Rueda, ganhou um espaço de destaque na programação do encontro do G20 Turismo em Belém (PA) para falar sobre o “hub de inovação” em cidades inteligentes e sustentáveis “Brasil 2044”, lançado pelo partido na COP28.

Maria Emília, conhecida como Mila, é irmã do presidente da legenda, Antonio de Rueda.

Às 17h desta sexta, ela vai liderar o painel “Brasil 2044 – Coração da Amazônia”, com o ministro do Turismo, Celso Sabino, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, ambos filiados ao União Brasil. A secretária estadual de Cultura do Pará, Ursula Vidal, também participa.

No painel, Maria Emília de Rueda vai lançar o que chama de “o primeiro hub de inovação regional” do Brasil 2044, voltado para o “desenvolvimento de políticas públicas para o fomento de turismo sustentável na região”.