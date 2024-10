Tesoureira da OAB no Amapá aciona entidade na Justiça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A advogada e tesoureira da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Amapá, Roâne de Sousa Góes, acionou nesta terça-feira a entidade na Justiça Federal alegando que o seu acesso ao sistema financeiro da seccional foi indevidamente bloqueado, o que implica na interrupção de seu trabalho de fiscalizar, entre outras situações, as movimentações financeiras internas.

Segundo a defesa, Roâne foi a única funcionária da seccional que teve o acesso ao sistema bloqueado, mesmo após repetidas tentativas de acionar os funcionários responsáveis pelos reparos técnicos. Ela diz ter comunicado toda a situação ao Presidente da OAB/AP, Auriney Brito, mas que não recebeu resposta.

Além disso, a advogada alega que a lisura das eleições internas da seccional está comprometida pelo caso, que possibilita que adulterações sejam feitas no sistema diante da ausência de supervisão ou controle dos valores devidos à instituição.

“A autora recebeu com perplexidade imagens que comprovam que o sistema financeiro da OAB/AP está sendo alterado arbitrariamente para promover o cancelamento de pagamentos de parcelamentos de anuidades feitos por advogados, o que implica a inadimplência e, consequentemente, a inaptidão de advogados para exercer o direito de voto, situação gravíssima e intolerável, que merece ser repelida o quanto antes”, diz trecho do documento.

Na ação, a defesa da tesoureira pediu que seu acesso ao sistema da Ordem seja restabelecido de imediato, em decorrência da proximidade das eleições internas que ocorrem no próximo dia 18 de novembro.