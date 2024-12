“Terei dois dias para analisar 3.000 emendas”, diz relator da LDO de 2025

O relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025, senador Confúcio Moura (MDB-RO), afirmou que precisará analisar, em conjunto com consultores do Congresso, entre 2.500 e 3.000 sugestões de mudanças no texto nos próximos dois dias.

Apesar de também serem chamadas de emendas, as propostas de alteração no parecer são diferentes das transferências indicadas por parlamentares para estados e municípios, que no ano que vem somarão mais de 50 bilhões de reais.

Nesta quarta-feira, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou o relatório preliminar da LDO. A previsão é que o relatório definitivo vá à votação na sexta-feira. Segundo Confúcio, há intenção de votar o projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) no mesmo dia.

O senador comentou sobre o pouco tempo que terá para preparar seu parecer final.

“É muito difícil uma análise acurada de tudo. Vou amontoar as emendas assemelhadas em um pacote e fazer um parecer bruto em cima daqueles conteúdos”, afirmou.

“Os técnicos tanto do Senado quanto da Câmara vão ter que trabalhar demais, revezando, para a gente poder aproveitar os prazos que estão muito exíguos e, talvez, votar no mesmo dia, primeiro a LDO e, depois, a lei orçamentária”, declarou.