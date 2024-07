Temer quer resgatar discussão do semipresidencialismo, com um cuidado

Michel Temer quer resgatar a discussão do semipresidencialismo. Vai falar com o decano do STF, Gilmar Mendes, e outros entusiastas da proposta no Congresso.

“Mas só para 2030. Ou vão dizer que quero derrubar o Lula”, brinca o ex-presidente.

Temer avalia que o Legislativo, desde os tempos de Jair Bolsonaro, já passou a ser protagonista de áreas importantes de gestão do país, como o domínio sobre o orçamento da União e a atuação decisiva em questões que deveriam ser áreas do Executivo, como a negociação com planos de saúde que cortaram benefícios de usuários, por exemplo.

Recentemente, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Danilo Forte, apresentou um requerimento de audiência pública para discutir “a estabilidade econômica e a segurança da governabilidade no semipresidencialismo”.

O requerimento propõe convidar Temer, o ex-deputado Samuel Moreira, os ex-ministros do STF Ellen Gracie e Nelson Jobim e os economistas Pérsio Arida e Edmar Bacha.