TCU vai realizar cúpula de órgãos de controle do G20 em Belém

O TCU do presidente Bruno Dantas vai realizar, em Belém, a Cúpula Anual das instituições de controle do G20, entre os dias 16 e 18 de junho.

Trata-se da terceira edição do evento. A primeira aconteceu na Indonésia (2022), seguida da Índia (2023). Entre os temas prioritários do encontro estão o combate à fome e à pobreza, o financiamento climático e a transição energética.

Os paineis do evento estão divididos em quatro frentes: “Estratégias e Desafios para o Financiamento Climático; Transições Justas e Inclusivas para a Energia; Pobreza Multidimensional no Contexto das Mudanças Climáticas; Colaboração entre a SAI20 e a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle (INTOSAI)”.

O objetivo do encontro, que tem líderes de 18 países já confirmados, é promover a adoção da declaração conjunta do grupo de engajamento das instituições superiores de controle do G20, com recomendações aos líderes do bloco.

O documento tem foco em temas prioritários dos governos e apresenta contribuições às políticas de sustentabilidade. O texto foi construído colaborativamente pelo grupo e a primeira minuta foi aprovada na Reunião de Oficiais Sêniores, que ocorreu em Brasília em abril.