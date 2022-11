Tarcísio anuncia Kassab como secretário de SP

Tarcísio de Freitas anunciou nesta sexta-feira que o ex-ministro e ex-prefeito Gilberto Kassab fará parte do seu secretariado no governo de São Paulo. Durante painel do grupo Esfera, no Guarujá (SP), Tarcísio confirmou a indicação do cacique do PSD como o futuro secretário de Governo.

Segundo o governador eleito, Kassab aceitou o convite. “Se não tivesse aceitado, não estaria confirmando para vocês”, disse aos jornalistas presentes.

O Radar mostrou nesta sexta que o ex-ministro de Jair Bolsonaro escolheu dois de seus ex-auxiliares no Ministério da Infraestrutura para ocupar postos no seu futuro governo em São Paulo.

