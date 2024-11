STJD interdita Arena MRV; Atlético-MG jogará sem torcida em outro estádio

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), Luís Otávio Verissimo, interditou nesta terça-feira a Arena MRV depois de torcedores do Atlético Mineiro lançarem bombas no campo e tentarem invadir o gramado durante a derrota na final da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Como parte da punição, o Galo terá de disputar os jogos em que for mandante em outro estádio e com portões fechados. O próximo confronto será pelo Brasileirão, contra o Botafogo, em 20 de novembro, às 21h30.

Na decisão, o presidente do STJD acatou pedidos da Procuradoria da corte desportiva.

As punições valerão até que o Atlético Mineiro comprove ter adotado as medidas “necessárias e suficientes” para garantir a segurança na Arena MRV, que ainda precisarão passar pelo crivo do pleno do STJD.

“Os elementos probatórios apresentados pela PGJD, incluindo relatos da súmula da partida elaborada pelo árbitro Raphael Claus, imagens veiculadas pela imprensa e os boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Militar são contundentes em evidenciar a ocorrência de graves incidentes de violência praticados pela torcida mandante”, escreve Verissimo.

Em nota, o Atlético disse que o STJD não deu ao clube oportunidade ao direito de defesa e, por isso, apresentará um pedido de reconsideração.

“O pedido será fundamentado em tudo que foi e está sendo feito pelo Galo em relação à segurança da Arena MRV. O Atlético irá cumprir a ordem do STJD, mas entende que a garantia do direito à ampla defesa é indispensável para a construção de uma decisão justa”, afirmou.