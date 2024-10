STF tem princípio de incêndio e correria de servidores

Um princípio de incêndio num dos anexos do STF, nesta segunda, assustou servidores da Corte no começo da noite. Os bombeiros foram chamados e os trabalhadores tiveram que evacuar o prédio pelas escadas. Seis pessoas foram atendidas devido à inalação de fumaça, mas não precisaram ser encaminhadas ao hospital.

O Supremo divulgou comunicado sobre o ocorrido. “Por volta das 19h desta segunda-feira (21), foi detectado um foco de fogo em uma das salas do segundo andar do anexo 2A do Supremo Tribunal Federal, que espalhou fumaça pelo andar e disparou o alarme”, diz a Corte.

“O princípio de incêndio foi controlado pelos brigadistas do STF, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Todos os funcionários dos edifícios anexos foram retirados pelas escadas para a segurança de todos. A origem do foco será investigado juntamente com o Corpo de Bombeiros. Não há registro de feridos até o momento”, segue a nota do tribunal.

Uma vistoria será realizada na manhã desta terça e só depois disso o segundo andar do Anexo 2A será liberado. Todo o restante do edifício está liberado, segundo o Supremo.